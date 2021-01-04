На Дніпропетровщині рятувальники рятували жінку, яка застрягла у віконній решітці

У Дніпропетровській області працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вивільняли жінку, яка застрягла у віконних металевих гратах власної квартири.

За даними ДСНС, надзвичайна ситуація сталася у місті Покров на вулиці Центральній ввечері 3 січня. Жінка 1977 року народження, застрягла ногою поміж металевих прутів віконної решітки у квартирі, яка знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку.

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Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць звільнили 44-річну жінку. Обставини, за яких вона застрягла у решітці, встановлюються поліцією.

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3 січня у Чернівцях через вибух газу загорілася квартира, у якій перебував її 82-річний власник. Чоловік отримав численні опіки, його відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Також рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку.

Площа пожежі становила 20 кв. м.