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Оксана Доротюк |

Довелось різати грати: на Дніпропетровщині жінка застрягла у вікні

У Дніпропетровській області працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вивільняли жінку, яка застрягла у віконних металевих гратах власної квартири.

За даними ДСНС, надзвичайна ситуація сталася у місті Покров на вулиці Центральній ввечері 3 січня. Жінка 1977 року народження, застрягла ногою поміж металевих прутів віконної решітки у квартирі, яка знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку.

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Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць звільнили 44-річну жінку. Обставини, за яких вона застрягла у решітці, встановлюються поліцією.

На Дніпропетровщині рятувальники рятували жінку, яка застрягла у віконній решітці

Надзвичайні новини

3 січня у Чернівцях через вибух газу загорілася квартира, у якій перебував її 82-річний власник. Чоловік отримав численні опіки, його відразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Також рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку.

Площа пожежі становила 20 кв. м.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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