Під Луцьком депутатка з чоловіком напали на господаря будинку

На Волині чоловік та жінка вчинили розбійний напад на 55-річного чоловіка.

Напередодні потерпілий розлучався з дружиною та виставив будинок на продаж. На оголошення відгукнувся чоловік та домовився подивитися будинок разом з дружиною.

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Під час зустрічі зловмисники вдавали з себе покупців, як в один момент застосували сльозогінний газ та нанесли господареві колото-різані рани ножем. Опісля пара втекла з місця злочину.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників. Відомо, що чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину проти власності. Жінка – чинний депутат однієї із районних рад.

Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заході, спрямовані на встановлення спільників.

Напад у Польщі

У місті Вроцлав (Польща) затримали 28-річного українця, який напідпитку напав з ножем на свого знайомого.

Він поранив чоловіка під час побутової сварки у квартирі. Постраждалого госпіталізували, але, на щастя, його життю нічого не загрожує.