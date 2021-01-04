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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Луцьку чоловік впав у 5-метровий котлован – відео рятувальної операції

У Луцьку у викопаний для ремонту теплотраси 5-метровий котлован впав чоловік. Постраждалого помітила перехожа та викликала рятувальників.

Потерпілого з ознаками життя, але без свідомості співробітники ДСНС виявили на дні котловану по пояс у воді. Бійці за допомогою рятувальних мотузок зафіксували чоловіка на медичних ношах та підійняли телескопічною драбиною на поверхню, де й передали до рук медиків.

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Потерпілого госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.

На Дніпропетровщині жінка застрягла у вікні

У Дніпропетровській області працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вивільняли жінку, яка застрягла у віконних металевих ґратах власної квартири.

Жінка 1977 року народження, застрягла ногою поміж металевих прутів віконної решітки у квартирі, яка знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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