У США чоловік застрелив пастора у церкві

У США в результаті стрілянини у церкві було вбито пастора, ще двоє осіб отримали поранення. Інцидент трапився у штаті Техас за 160 км від Далласа.

Чоловік тікав від поліції та забіг в місцевий храм, щоб сховатися. Служитель церкви знайшов в його в туалеті, після чого дістав свою зброю. Нападник обеззброїв його та застрелив.

Вбивцею виявився 21-річний юнак. Поліція переслідувала його через підозру у нападі та вбивстві.

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Тероризм у Нью-Йорку

У грудні відбулася стрілянина у кафедральному соборі Нью-Йорка. Люди прийшли до стін будівлі, щоб послухати виступ різдвяного хору.

У цей час до собору підійшов чоловік зі зброєю. Детальніше про стрілянину в Нью-Йорку читайте на Фактах ICTV.