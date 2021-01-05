У Львівській області рятувальникам ДСНС довелося визволяти дитину, яка зачинилися у власній квартирі.
Дворічний хлопчик залишився сам у приміщенні на третьому поверсі після того, як його мати вийшла на сходову клітку.
Двері житла зачинилися, і дитина не змогла самостійно їх відчинити.
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Рятувальники задіяли висувну драбину та допомогли батькові дістатися до квартири. Хлопчик не постраждав. А ось матері через хвилювання стало зле, через що довелося викликати швидку.
Визволили дитину з авто
У листопаді 2020 року у Миколаєві рятувальники визволяли дитину, яка зачинилася в авто разом з собакою.
Малюк не постраждав.
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