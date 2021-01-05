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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

На Наддніпрянському шосе в Києві зіткнулися п’ять авто, є постраждалі

У Києві на Наддніпрянському шосе сталося масштабна ДТП з потерпілими за участю 5 автомобілів.

Стоять всі чотири ряди. На місці працюють рятувальники, кілька швидких, патрульна поліція.

ДТП на Наддніпрянському шосе – у Києві зіткнулись пять авто

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Рух ускладнено від мосту Патона у напрямку ст. м. Видубичі.

ДТП на Наддніпрянському шосе – у Києві зіткнулись пять авто

Наразі усі обставини ДТП з’ясовуються.

ДТП на Житомирщині

Увечері 4 січня у Житомирській області водій на виїзді з селища наїхав на групу підлітків.

Унаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці, ще один хлопець потрапив до лікарні з відкритим переломом ноги.

Джерело: Патрульна поліція

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