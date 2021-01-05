Сюжет для фільму жахів: у Києві дівчина вночі застрягла в дверях підвалу

Уночі 5 січня у Печерському районі Києва рятувальники вивільнили 28-річну дівчину, що застрягла між дверима.

Інцидент стався на вулиці Басейній. По допомогу звернувся мешканець багатоквартирного будинку, який випадково помітив потерпілу.

Дівчина намагалась вибратися з приміщення бойлерної у підвалі будинку, але застрягла.

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Для звільнення полонянки рятувальники використали бензоріз: таким чином вдалося зрізати ланцюг, яким були зачинені двері.

Про те, як і чому опинилася у підвалі о 4.00 ранку, дівчина не розповіла. Від госпіталізації вона відмовилася.

Під Вінницею дівчина застрягла у норі

Улітку 2020 року в селі під Вінницею 16-річна дівчина застрягла головою в лисячій норі, де пробула понад дві доби без їжі, води та туалету.

Дівчина не могла ані покликати на допомогу, ані звільнитися самотужки.

Коли її звільнили, вона розповіла, що полізла до нори подивитися на тварин.