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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією

Чернігівські рибалки звернулися до ДСНС після того, як побачили, що з автомобільного мосту у річку Десна впала жінка.

– З’ясувалося, що жінку після падіння у воду віднесло течією, а згодом правоохоронці та рятувальники дістали її з води та передали працівникам швидкої медичної допомоги, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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56-річна жінка у критичному стані перебуває у реанімаційному відділенні міської лікарні.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
  • У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією
У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією / 4 фотографии

У Луцьку чоловік впав у 5-метровий котлован

У Луцьку у викопаний для ремонту теплотраси 5-метровий котлован впав чоловік. Постраждалого помітила перехожа та викликала рятувальників.

Потерпілого з ознаками життя, але без свідомості співробітники ДСНС виявили на дні котловану по пояс у воді.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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