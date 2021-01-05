У Чернігові жінка впала з мосту у Десну, її віднесло течією

Чернігівські рибалки звернулися до ДСНС після того, як побачили, що з автомобільного мосту у річку Десна впала жінка.

– З’ясувалося, що жінку після падіння у воду віднесло течією, а згодом правоохоронці та рятувальники дістали її з води та передали працівникам швидкої медичної допомоги, – розповіли у прес-службі ДСНС.

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56-річна жінка у критичному стані перебуває у реанімаційному відділенні міської лікарні.

Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.















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