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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

В Одесі 26-річний чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

Під багатоповерхівкою на вулиці Марсельській в Одесі 5 січня близько 15.00 виявили тіло 26-річного чоловіка.

Поліція попередньо встановила, що він вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна під’їзду між дев’ятим та десятим поверхами.

Суворовський відділ поліції Одеси вирішує питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

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Самогубство в Одесі

Фото: Нацполіція

У грудні в Запоріжжі 13-річний підліток вистрибнув з вікна своєї квартири на 10 поверсі.

Тіло хлопчика виявили під будинком. Поліція розслідує його загибель за статтею про вбивство з позначкою самогубство.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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