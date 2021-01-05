Під багатоповерхівкою на вулиці Марсельській в Одесі 5 січня близько 15.00 виявили тіло 26-річного чоловіка.

Поліція попередньо встановила, що він вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна під’їзду між дев’ятим та десятим поверхами.

Суворовський відділ поліції Одеси вирішує питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

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У грудні в Запоріжжі 13-річний підліток вистрибнув з вікна своєї квартири на 10 поверсі.

Тіло хлопчика виявили під будинком. Поліція розслідує його загибель за статтею про вбивство з позначкою самогубство.