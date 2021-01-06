6 січня близько 04.00 сталася ДТП у Києві на мосту Патона, яке зафіксували камери.

За попередньою інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Dacia наїхав на дорожній блок та перевернувся.

Водій внаслідок ДТП не отримав ушкоджень. На чоловіка склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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На відео видно, що водій на швидкості врізається у дорожні блоки на вилітає зустрічну смугу, через що автомобіль перевертається.

ДТП у Києві

Увечері 5 січня на Кільцевій дорозі у Києві сталася масштабна ДТП – зіткнулися п’ять автомобілів, вантажівка і маршрутний автобус.

У дорожньо-транспортній пригоді ніхто не загинув.