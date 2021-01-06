Облив бензином і підпалив: через знущання брата на Хмельниччині померла жінка

Смерть 33-річної жінки у Чемеровецькому районі на Хмельниччині поліція розслідуватиме як умисне вбивство.

Трагедія сталася напередодні Нового року. Жінку облив бензином та підпалив молодший 19-річний брат.

Внаслідок цинічного вчинку хлопця жертва отримала тілесні ушкодження у вигляді опіків 50% тулуба.

Боротьба за життя жінки у Хмельницькому обласному опіковому центрі тривала п’ять днів, однак вранці вона померла.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 КК України. 19-річного молодика помістили до камери СІЗО, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

“Новорічне” вбивство на Хмельниччині

У Славуті Хмельницької області 35-річний чоловік загинув у новорічну ніч, завітавши у гості до своєї колишньої співмешканки.

24-річний хлопець, який святкував Новий рік разом із дівчиною, почав бійку, а згодом розправився із колишнім своєї коханої.

За скоєний злочин хлопцеві загрожує до 10 років в’язниці.