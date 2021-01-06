На сміттєзвалищі неподалік селища Золочів Харківської області 5 січня знайшли тіло 28-річного чоловіка, якого шукали майже тиждень.

Ще 30 грудня його 52-річний батько повідомив у поліцію, що втратив зв’язок із сином.

Правоохоронці на місці встановили, що чоловік помер кілька днів тому, а на його тілі виявили тілесні ушкодження. Тому за даним фактом відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Згодом вони знайшли підозрюваного. Це 40-річний колишній чоловік співмешканки загиблого.

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29 грудня близько 16.30 він підстеріг його на вулиці та кілька разів вдарив палицею по голові. Тіло зловмисник запхав у авто і вивіз на сміттєзвалище.

Оголошено підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Вбивство в новорічну ніч

В Одесі чоловік забив до смерті співмешканку в новорічну ніч. Він сам повідомив про це в поліцію.

У його квартирі виявили тіло 39-річної жінки з розбитою головою.

За словами чоловіка, він побив її, коли дізнався, що нібито вона приховала від нього важливу інформацію про стан свого здоров’я.