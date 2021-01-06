У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні

У Львові 6 січня двоє киян обмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної Сотні.

Правоохоронці побачили зловмисників, які наносили графіті на пам’ятник.

Ними виявилися 20-річний хлопець та 19-річна дівчина, біля яких стояли балончики з фарбою. Вони одразу зізналися у скоєному.











Вандалізм у Львові: молодь здійснила наругу над меморіалом Небесної Сотні / 3 фотографии

Киян відправили до Галицького відділу поліції, де дільничний склав на них протоколи за порушення благоустрою територій населених пунктів.

Читайте: На Луганщині п’яний чоловік зірвав і спалив прапор України

Розмір штрафу за скоєне визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

Пошкодили пам’ятник полеглим на Донбасі воїнам

У Києві вночі 30 грудня вандали облили фарбою пам’ятник полеглим воїнам на Донбасі.

Невеликий меморіал встановили біля станції метро Берестейська. Пам’ятник підписали словами Від вдячних жителів Шевченківського району міста Києва.

Мінветеранів у своєму повідомленні на Facebook засудило злочинні дії вандалів.

Фото: Патрульна поліція