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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Вандалізм у Львові: молодь здійснила наругу над меморіалом Небесної Сотні

У Львові 6 січня двоє киян обмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної Сотні.

Правоохоронці побачили зловмисників, які наносили графіті на пам’ятник.

Ними виявилися 20-річний хлопець та 19-річна дівчина, біля яких стояли балончики з фарбою. Вони одразу зізналися у скоєному.

  • У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні
  • У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні
  • У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні
  • У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні
  • У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні
  • У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні
Вандалізм у Львові: молодь здійснила наругу над меморіалом Небесної Сотні / 3 фотографии

Киян відправили до Галицького відділу поліції, де дільничний склав на них протоколи за порушення благоустрою територій населених пунктів.

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Розмір штрафу за скоєне визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

Пошкодили пам’ятник полеглим на Донбасі воїнам

У Києві вночі 30 грудня вандали облили фарбою пам’ятник полеглим воїнам на Донбасі.

Невеликий меморіал встановили біля станції метро Берестейська. Пам’ятник підписали словами Від вдячних жителів Шевченківського району міста Києва.

Мінветеранів у своєму повідомленні на Facebook засудило злочинні дії вандалів.

Фото: Патрульна поліція

Джерело: Патрульна поліція

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