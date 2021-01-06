У Львові здійснили наругу над меморіалом Небесної Сотні

У Львові 6 січня двоє киян обмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної Сотні.
Правоохоронці побачили зловмисників, які наносили графіті на пам’ятник.
Ними виявилися 20-річний хлопець та 19-річна дівчина, біля яких стояли балончики з фарбою. Вони одразу зізналися у скоєному.
Киян відправили до Галицького відділу поліції, де дільничний склав на них протоколи за порушення благоустрою територій населених пунктів.
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Розмір штрафу за скоєне визначить адміністративна комісія районної адміністрації.
Пошкодили пам’ятник полеглим на Донбасі воїнам
У Києві вночі 30 грудня вандали облили фарбою пам’ятник полеглим воїнам на Донбасі.
Невеликий меморіал встановили біля станції метро Берестейська. Пам’ятник підписали словами Від вдячних жителів Шевченківського району міста Києва.
Мінветеранів у своєму повідомленні на Facebook засудило злочинні дії вандалів.
Фото: Патрульна поліція