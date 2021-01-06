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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Залишив на землі, а сам пішов додому: на Вінничині хлопець зарізав 17-річного підлітка

У Гайсині Вінницької області внаслідок конфлікту зі знайомим загинув 17-річний підліток.

П’яні розбірки закінчилися тим, що 22-річний хлопець дістав ножа і завдав молодшому товаришу смертельний удар у стегно.

Після цього нападник спокійно пішов додому. Через деякий час він вийшов на вулицю, де побачив друга в калюжі крові без свідомості.

Хлопець викликав швидку, однак врятувати 17-річного підлітка не вдалося – він помер від втрати крові.

  • Залишив на землі, а сам пішов додому: на Вінничині хлопець зарізав 17-річного підлітка
  • Залишив на землі, а сам пішов додому: на Вінничині хлопець зарізав 17-річного підлітка
  • Залишив на землі, а сам пішов додому: на Вінничині хлопець зарізав 17-річного підлітка
  • Залишив на землі, а сам пішов додому: на Вінничині хлопець зарізав 17-річного підлітка
Залишив на землі, а сам пішов додому: на Вінничині хлопець зарізав 17-річного підлітка / 2 фотографии

– Під час огляду території домоволодіння підозрюваного поліцейські виявили знаряддя злочину – ніж, який зловмисник заховав у дровах, – йдеться у повідомленні.

Експертиза підтвердила, що на момент конфлікту обоє хлопців перебували у стані алкогольного сп’яніння.

22-річного нападника помістили в СІЗО, кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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