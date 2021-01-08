У Росії розбився приватний літак – троє лзагиблих

У Ленінградській області (Росія) розбився приватний літак.
На борту перебували четверо людей: пілот, двоє дорослих пасажирів і дитина. Вижила тільки дитина.
Аварія сталася на зльоті під час виконання кругового маневру.
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Літак належить приватній особі 1964 року народження.
На місці події працюють рятувальники.
У Росії розбився приватний літак – троє загиблих / 2 фотографии
Аварія літака у Польщі
У кінці грудня в Польщі на прикордонній з Україною територіївпав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний українець.
Внаслідок падіння чоловік отримав травми, йому надали допомогу та доставили до лікарні.