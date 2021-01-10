Жителі Умані повідомили в поліцію про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні.

Вандали зірвали три фотографії та прожектор, який підсвічував Обеліск Слави.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Вона передбачає штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.







Акт вандалізму: в Умані пошкодили меморіал воїнам АТО / 2 фотографии

Правоохоронці спільно з Уманською спілкою учасників АТО намагаються встановити зловмисників, причетних до вчинення акту вандалізму.

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Днями подібний акт вандалізму зафіксовано у Львові – там двоє киян обмалювали підпірну стіну меморіалу Небесної Сотні.

20-річний хлопець та 19-річна дівчина наносили графіті балончиками з фарбою. Обом загрожує штраф.