Падіння літака в Індонезії: рятувальники знайшли останки тіл та уламки літака

У водах Яванского моря виявлені останки тіл пасажирів літака індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав аварії напередодні поблизу столиці Індонезії Джакарти.
– Імовірні, останки тіл були доставлені на берег і вже відправлені у морг, де їх порівняють з ДНК, взятими раніше у родичів, – повідомив представник столичного управління правоохоронних органів Умар Шахаб.
Також, за його словами, виявлені деякі уламки, які можуть належати лайнеру, який розбився.
До передбачуваного місця авіакатастрофи ВМС Індонезії направили десять кораблів і близько 40 водолазів, які мають обстежити його.
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Що відомо про катастрофу
9 січня в Індонезії розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту літака перебували 62 людини, з них – 50 пасажирів, зокрема 10 дітей.
Рейс вилетів із Джакарти (столиця) о 14.36 за місцевим часом в місто Понтіанак.
Літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту.
Джерело: Detik