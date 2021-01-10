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Софія Телішевська |

Падіння літака в Індонезії: рятувальники знайшли останки тіл та уламки літака

У водах Яванского моря виявлені останки тіл пасажирів літака індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав аварії напередодні поблизу столиці Індонезії Джакарти.

– Імовірні, останки тіл були доставлені на берег і вже відправлені у морг, де їх порівняють з ДНК, взятими раніше у родичів, – повідомив представник столичного управління правоохоронних органів Умар Шахаб.

Також, за його словами, виявлені деякі уламки, які можуть належати лайнеру, який розбився.

До передбачуваного місця авіакатастрофи ВМС Індонезії направили десять кораблів і близько 40 водолазів, які мають обстежити його.

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Що відомо про катастрофу

9 січня в Індонезії розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту літака перебували 62 людини, з них – 50 пасажирів, зокрема 10 дітей.

Рейс вилетів із Джакарти (столиця) о 14.36 за місцевим часом в місто Понтіанак.

Літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту.

Джерело: Detik

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