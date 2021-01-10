Пошукова група встановила, де знаходяться чорні скриньки літака авіакомпанії Sriwijaya Air SJ182, який впав 9 січня в Яванському морі неподалік Джакарти.

Індонезійські військові отримали два сигнали самописців.

Вони сподіваються незабаром підняти їх на поверхню. Це допоможе встановити причини авіакатастрофи.

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В Індонезії 9 січня розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Ai. На борту знаходилися 62 людини.

Літак зник з радарів майже відразу після вильоту.

На місці авіакатастрофи в Інедонезії в Яванському морі працюють пошуково-рятувальні судна.

Рятувальники виявили останки тіл пасажирів та уламки, які можуть належати лайнеру.

Джерело: Detik