Травми ніг та спини: у горах на Львівщині врятували чотирьох туристів

Лише за останню добу, 9 січня, у горах на Львівщині травмувалися четверо туристів-лижників.

Домедичну допомогу, а також транспортування травмованих туристів забезпечили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи.

Двоє туристів травмувалися на горі Тростян: 33-річний чоловік пошкодив ліву ногу, а 9-річний хлопчик – праву ногу.

Ще двоє туристів-лижників травмувалися на горі Високий Верх: 42-річна жінка теж пошкодила ліву ногу, а 10-річний хлопчик отримав травму спини.

Рятувальники ДСНС також нагадали, яких правил необхідно дотримуватися для безпечного відпочинку в горах.

Зокрема, варто одягати захисне спорядження, не зловживати алкоголем перед початком катання, а також контролювати швидкість та уникати зайвих маневрів, що можуть призвести до падінь та зіткнень.