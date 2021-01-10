PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Травми ніг та спини: у горах на Львівщині врятували чотирьох туристів

Лише за останню добу, 9 січня, у горах на Львівщині травмувалися четверо туристів-лижників.

Домедичну допомогу, а також транспортування травмованих туристів забезпечили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи.

Двоє туристів травмувалися на горі Тростян: 33-річний чоловік пошкодив ліву ногу, а 9-річний хлопчик – праву ногу.

Ще двоє туристів-лижників травмувалися на горі Високий Верх: 42-річна жінка теж пошкодила ліву ногу, а 10-річний хлопчик отримав травму спини.

Травми ніг та спини: у горах на Львівщині врятували чотирьох туристів

Рятувальники ДСНС також нагадали, яких правил необхідно дотримуватися для безпечного відпочинку в горах.

Зокрема, варто одягати захисне спорядження, не зловживати алкоголем перед початком катання, а також контролювати швидкість та уникати зайвих маневрів, що можуть призвести до падінь та зіткнень.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка