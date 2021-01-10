В американському місті Чикаго 32-річний Джейсон Найтенгейл відкрив стрілянину на міській парковці в Саус-Сайді. В результаті – загинув 30-річний водій, який сидів в одному з авто.

Потім стрілок зайшов у вестибюль розташованого поруч житлового будинку. Він попросив скористатися телефоном співробітниці охорони, і також застрелив жінку.

Наступною жертвою стала 77-річна мешканка цього ж будинку, яка в момент злочину забирала пошту. Її госпіталізували в критичному стані.

Біля сусіднього будинку чоловік, погрожуючи пістолетом, викрав машину свого знайомого.

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Близько 15.35 Найтенгейл увірвався в один з місцевих магазинів, пострілом в голову він убив 20-річного хлопця і поранив у спину 81-річну жінку.

Приблизно через годину він напав на машину, в якій їхали мати з 15-річною донькою, і важко поранив дівчину.

Далі – повернувся в магазин і обстріляв поліцейських, які прибули за викликом.

Найтенгейл втік від поліції і попрямував в Еванстон, де відкрив стрілянину в аптеці, а потім захопив заручницю в сусідньому ресторані і поранив її в голову.

Місцеві поліцейські застрелили злочинця на парковці. Про його мотиви поки нічого не відомо.

Стрілянина у Нью-Йорку

У грудні сталася стрілянина у кафедральному соборі Нью-Йорка. Люди прийшли до стін будівлі, щоб послухати виступ різдвяного хору.

У цей час до собору підійшов чоловік зі зброєю. Детальніше про стрілянину в Нью-Йорку читайте на Фактах ICTV.