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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Щоб приховати вбивство, інсценував пожежу: у Києві гість зарізав господаря

У Києві гість убив знайомого, а щоб “замести сліди” облив його тіло рідиною, підпалив квартиру та зник. Напередодні у столичному районі Троєщина сталася пожежа – палала квартира у житловому комплексі.

Мешканці будинку почали в паніці покидати оселі, забираючи з собою лише найцінніше. На місце події прибули рятувальники та виявили у квартирі тіло чоловіка. Як виявилося, причиною смерті стала не пожежа – у чоловіка було перерізане горло.

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33-річний львів’янин, який орендував тут квартиру, запросив у гості людину з вулиці. Чоловіки випивали, а потім між ними виник конфлікт.

Після цього, за версією слідства, гість зарізав господаря та інсценував нещасний випадок. Вбивця облив речі у квартирі запальною сумішшю і підпалив.

Смертельна бійка у столиці

У Києві сталася смертельна бійка. Двоє охоронців на робочому місці розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

Один з них вдарив колегу ножем у шию, а інший у відповідь забив товариша до смерті кулаками.

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