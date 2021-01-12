На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні

У селі Яреськи Шишацького району Полтавщини поліція затримала вандалів, які познущалися пам’ятником загиблим у Другій світовій війні.
Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців.
Заради забавки вони розпалювали багаття біля підніжжя пам’ятника та навісили ганчірку на голову пам’ятника.
Читайте: У Києві вандали пошкодили пам’ятник полеглим воїнам на Донбасі
Наразі зі школярами та їхніми батьками працюють слідчі і ювенальна поліція.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою) КК України.
Поліція подякувала небайдужим мешканцям села за допомогу у встановленні причетних до наруги над пам’ятником.
Наруга над могилами на Луганщині
У квітні в селищі Біловодськ на Луганщині діти влаштували погром на кладовищі.
Наймолодшому зі зловмисників було лише 6 років. Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.