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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні

У селі Яреськи Шишацького району Полтавщини поліція затримала вандалів, які познущалися пам’ятником загиблим у Другій світовій війні.

Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців.

Заради забавки вони розпалювали багаття біля підніжжя пам’ятника та навісили ганчірку на голову пам’ятника.

  • На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні
  • На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні
  • На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні
  • На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні
  • На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні
  • На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні
На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні / 3 фотографии

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Наразі зі школярами та їхніми батьками працюють слідчі і ювенальна поліція.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою) КК України.

Поліція подякувала небайдужим мешканцям села за допомогу у встановленні причетних до наруги над пам’ятником.

Наруга над могилами на Луганщині

У квітні в селищі Біловодськ на Луганщині  діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому зі зловмисників було лише 6 років. Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.

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