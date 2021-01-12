У селі Яреськи Шишацького району Полтавщини поліція затримала вандалів, які познущалися пам’ятником загиблим у Другій світовій війні.

Ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців.

Заради забавки вони розпалювали багаття біля підніжжя пам’ятника та навісили ганчірку на голову пам’ятника.











На Полтавщині школярі вчинили наругу над пам’ятником загиблим у Другій світовій війні / 3 фотографии

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Наразі зі школярами та їхніми батьками працюють слідчі і ювенальна поліція.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою) КК України.

Поліція подякувала небайдужим мешканцям села за допомогу у встановленні причетних до наруги над пам’ятником.

Наруга над могилами на Луганщині

У квітні в селищі Біловодськ на Луганщині діти влаштували погром на кладовищі.

Наймолодшому зі зловмисників було лише 6 років. Діти спеціально пошкодили могильні плити та зруйнували хрести на 30 могилах.