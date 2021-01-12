Проломив голову і кинув на звалищі: на Харківщині багатодітний батько вбив ветеринара

У Харківській області багатодітний батько вбив молодого ветеринара. Чоловіка знайшли з проломленим черепом на місцевому сміттєзвалищі.

29 грудня Євген вийшов з роботи, сів в автомобіль і зник. Пошукова операція тривала майже тиждень.

– Під час виїзду на місце події встановили, що смерть чоловіка настала декілька днів тому. Крім того, на тілі загиблого були виявлені тілесні ушкодження, – зазначив співробітник Золочівського відділення поліції.

У загиблого лікаря сиротою залишився маленький син. Поліцейські з’ясували, що Євген розійшовся з першою дружиною і нещодавно в нього з’явилася нова кохана жінка.

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Вона старша за нього на 10 років і має трьох дітей від попереднього шлюбу. Саме її колишнього чоловіка підозрюють у вбивстві. 40-річний чоловік кілька разів вдарив Євгена палицею по голові, а потім вкинув тіло в машину і вивіз на сміттєзвалищє.

Підозрюваного вже затримали й оголосили підозру. Спершу він у всьому зізнався, але на суді свою вину вже заперечував. Чоловік запевняє, що має алібі: мовляв, у момент убивства він був на роботі.

Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому загрожує до 15 років.

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