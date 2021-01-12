PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Проломив голову і кинув на звалищі: на Харківщині багатодітний батько вбив ветеринара

У Харківській області багатодітний батько вбив молодого ветеринара. Чоловіка знайшли з проломленим черепом на місцевому сміттєзвалищі.

29 грудня Євген вийшов з роботи, сів в автомобіль і зник. Пошукова операція тривала майже тиждень.

– Під час виїзду на місце події встановили, що смерть чоловіка настала декілька днів тому. Крім того, на тілі загиблого були виявлені тілесні ушкодження, – зазначив співробітник Золочівського відділення поліції.

У загиблого лікаря сиротою залишився маленький син. Поліцейські з’ясували, що Євген розійшовся з першою дружиною і нещодавно в нього з’явилася нова кохана жінка.

Читайте: На очах у трьох дітей: у Львові чоловік під час конфлікту вбив дружину

Вона старша за нього на 10 років і має трьох дітей від попереднього шлюбу. Саме її колишнього чоловіка підозрюють у вбивстві. 40-річний чоловік кілька разів вдарив Євгена палицею по голові, а потім вкинув тіло в машину і вивіз на сміттєзвалищє.

Підозрюваного вже затримали й оголосили підозру. Спершу він у всьому зізнався, але на суді свою вину вже заперечував. Чоловік запевняє, що має алібі: мовляв, у момент убивства він був на роботі.

Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід. Йому загрожує до 15 років.

Вбивство на Сумщині

У Сумській області 19-річний хлопець вбив свою 62-річну знайому жінку, до якої часто приходив у гості.

Про смерть пенсіонерки повідомив її сусід. Під час огляду правоохоронці виявили сліди насильницької смерті.

За скоєне хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка