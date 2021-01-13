У селі Шпичинці Деражнянського району на Хмельниччині четверо людей постраждало через зіткнення мікроавтобусу Wolkswagen та вантажівки ГАЗ-53.

Рятувальники, які прибули на виклик, вимкнули живлення акумуляторів автомобілів, щоб уникнути загорання, змили з дороги рештки паливо-мастильних матеріалів та уламків машин.

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Причину ДТП з’ясовують правоохоронці.

Статистика ДТП в Україні 2020

У 2020 році в Україні сталося 168 107 ДТП. 3 541 людина загинула, 31 974 отримали травми.

У Нацполіції повідомили, що найчастіше люди гинуть чи травмуються на дорогах через перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, невдалі маневрування, порушення правил проїзду перехресть, ігнорування пішохідних переходів, недотримання дистанції.