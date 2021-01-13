У Польщі українку знайшли задушеною

У польському Соколув-Підлянскому виявили тіло 34-річної українки. Її задушили. Жінку задушили.

Друзі жертви забили на сполох, бо жінка кілька днів не відповідала на дзвінки.

У будинок, де проживала українка з чоловіком, поліції довелося вибити двері. Людмилу знайшли мертвою. Її чоловік, 30-річний Лукаш, зізнався, у вбивстві. За його словами, під час скандалу він втратив контроль і задушив свою дружину.

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За словами друзів Людмили, жінка приїхала до Польщі на заробітки, де і познайомилася зі своїм чоловіком. Він знущався над дружиною та вживав наркотики. В останні кілька місяців пара вже не проживала разом і йшов шлюборозлучний процес.

Сиротою залишилася 3-річна дочка Людмили. Лукашу загрожує довічне ув’язнення.

У Львові чоловік вбив дружину

У Львові 31-річний чоловік під час побутового конфлікту вбив дружину та самостійно повідомив про це у поліцію. Чоловік спричинив своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям, під час побутового конфлікту. У цей час у квартирі перебували 6-місячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років.

Джерело: Inpoland.net.pl