PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Росії перекинувся автобус з українцями – двоє людей загинули

Внаслідок автомобільної аварії у Російській Федерації померло двоє громадян України. Ще двоє жінок отримали травми – їх госпіталізували до лікарні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України.

ДТП сталася у Ростовській області – автобус з українцями занесло у канаву і він перекинувся. Пасажири їхали з Москви до Донецька. Всього в салоні перебувало 18 осіб, 15 з них – громадяни України.

Водій не впорався з керуванням, у результаті чого і трапилася трагедія. За попередніми даними, він також українець.

Читайте
Розбив авто та лаявся: мешканець Запоріжжя намагався прорватися у Крим

ДТП на Хмельниччині

7 січня на території Хмельницької області сталася аварія. Два легкових автомобілі зіткнулися, внаслідок чого померло двоє осіб.

Жертвами виявилась подружня пара, їхня дитина отримала поранення – її госпіталізували до лікарні. Детальніше про загибель подружжя у ДТП читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка