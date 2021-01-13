У Росії перекинувся автобус з українцями – двоє людей загинули

Внаслідок автомобільної аварії у Російській Федерації померло двоє громадян України. Ще двоє жінок отримали травми – їх госпіталізували до лікарні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України.

ДТП сталася у Ростовській області – автобус з українцями занесло у канаву і він перекинувся. Пасажири їхали з Москви до Донецька. Всього в салоні перебувало 18 осіб, 15 з них – громадяни України.

Водій не впорався з керуванням, у результаті чого і трапилася трагедія. За попередніми даними, він також українець.

ДТП на Хмельниччині

7 січня на території Хмельницької області сталася аварія. Два легкових автомобілі зіткнулися, внаслідок чого померло двоє осіб.

Жертвами виявилась подружня пара, їхня дитина отримала поранення – її госпіталізували до лікарні. Детальніше про загибель подружжя у ДТП читайте на Фактах ICTV.