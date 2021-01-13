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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У США 12-річна дитина підірвалася на гранаті, купленій в антикварному магазині

У Північній Кароліні (США) загинув 12-річний хлопчик у результаті вибуху гранати, яку він купив в антикварному магазині в торговому центрі Fancy Flea Antique.

Влада звернулася і до інших покупців з проханням здати правоохоронцям гранати, які вони купили там, бо вони можуть бути активними.

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За даними Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин (ATF), ці гранати, які використовувалися під час Другої світової війни, вважалися неактивними.

Дитина була убита 23 грудня в результаті вибуху гранати, яка, на думку ATF, була куплена 13 червня в торговому центрі Fancy Flea Antique.

Вибух гранати у Дніпропетровській області

У Кам’янському Дніпропетровської області в результаті вибуху постраждали двоє братиків 6 та 14 років.

У поліції підтвердили, що причиною вибуху у дитячій кімнаті став запал від ручної гранати.

Згодом з’ясується, що вибуховий пристрій діти знайшли у ящику з іграшками.

До лікарні закривавлених братиків відвіз один із сусідів.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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