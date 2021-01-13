На одному із будмайданчиків у центрі Харкова вдень 13 січня впав будівельний кран. Конструкція серйозно пошкодила вагончик з будівельниками, зім’явши її дах.

Фото будівельної аварії в районі провулку Банного швидко поширилися у мережі.

За даними місцевих ЗМІ, один з будівельників-очевидців причиною аварії назвав технічну несправність.















У центрі Харкова будівельний кран впав на вагончик із робітниками / 4 фотографии

– Ніхто не винен, ні кранівник, ніхто! Зламалася частина крану. Стрілу зірвало, стріла впала, – повідомив механік будівництва.

Інформацію про аварію підтвердили у Харківській міськраді.

Правоохоронці встановлюють причини падіння підйомного крану, і чи є постраждалі.

Вибух газу під Харковом

У жовтні 2020 року під Харковом прогримів вибух газу.

Рятувальники повідомили, що задимлення виникло на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району – це за 20 км від Харкова.

Згодом у Харківгазі підтвердили, що внаслідок вибуху постраждало 10 працівників, двоє з яких загинули.

Компанія взяла на себе витрати, пов’язані з лікуванням постраждалих, а також організаційні заходи, пов’язані з наслідками цієї трагедії.

Джерело: Суспільне Харків

Фото: Труха Харків