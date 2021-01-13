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Євгенія Шапоренко |

Звинувачується у причетності до вбивства: репера YFN Lucci шукає поліція

Американський репер YFN Lucci розшукується поліцією Атланти, штат Джорджія, за звинуваченням у причетності до вбивства місцевого жителя

Двоє підозрюваних уже заарештовані у справі про вбивство 28-річної жертви.

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Влада звернулася за допомогою в пошуку 29-річного YFN Lucci, якого звати Рейшон Беннетт.

Він оголошений у розшук за підозрою у вбивстві, нападі та участі у вуличних злочинних діях.

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У США відклали смертну кару жінці, яку звинувачують у злочині на федеральному рівні. Суддя ухвалив рішення про відтермінування за кілька годин до страти у зв’язку з тим, що засуджена має проблеми з психікою, тому не в змозі зрозуміти обґрунтованість рішення.

У 2004 році жінка здійснила жорстоке вбивство. Вона задушила вагітну дівчину, розрізала живота, забрала дитину та видала її за свою.

Фото: YFN Lucci

Джерело: ВВС

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