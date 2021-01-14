Місцеві вибори 2020: у Львові голова ДВК отримав три роки за підробку документів

У Львові голова ДВК на місцевих виборах 2020 отримав три роки ув’язнення за підробку документації.

Слідство встановило, що 62-річний чоловік власноруч підписався за усіх членів ДВК у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборах депутатів сільської ради Зимної Води.

Першим порушення виявив один з кандидатів у депутати місцевої ради: він і звернувся у правоохоронні органи.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.2 ст.158-3 (Підробка виборчої документації) КК України.

Чоловік отримав три роки позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік. Також горе-голову позбавили права обіймати посади, пов’язані з виборчим процесом наступні п’ять років.