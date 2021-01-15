15 січня близько 06.00 у Києві на Південному мості через погодні умови занесло вантажівку. Водій пояснив, що не впорався з кермуванням через засніження.

Під час заносу вантажівку MAN розвернуло на 180º і машина практично “склалася”, через що пробився паливний бак та заблокувалося кермо. Крім того, на мосту ускладнився рух машин, оскільки дві смуги залишися заблокованими.

Подолати наслідки та звільнити міст допомогли патрульні відділу безпеки дорожнього руху та комунальники. Прибрати вантажівку вдалося за 40 хвилин.

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Слизька дорога спричинила смертельну ДТП

Вночі 14 січня на автодорозі Київ-Чоп через погодні умови сталася смертельна ДТП. 31-річний львів’янин, водій Audi А5, не впоравшись із кермуванням на слизькій засніженій дорозі, на швидкості врізався у металевий відбійник.

Внаслідок удару разом із водієм загинув його рідний брат.

В автомобілі перебувало ще двоє 27-річних пасажирок: із нетяжкими травмами їх госпіталізували у нейрохірургічне відділення Рівненської ЦМЛ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.