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Стріляв у кошеня: харків’янину загрожує півроку тюрьми за знущання над твариною
У Харкові житель одного із мікрорайонів вистрелив із пневматичної зброї в кошеня. Тварина травмована.
Власниця кота подала заяву до поліції.
Про цей факт написали й у соцмережі. Автор допису зауважив, що цей громадянин постійно вчиняє розправи над тваринами.
Слідчі перевіряють факти, про які повідомила 36-річна потерпіла та написали в соцмережі.
За жорстоке поводження з тваринами чоловікові загрожує півроку тюрми.
На Львівщині чоловік прив’язав собаку до авто
У січні на Львівщині чоловік їхав із прив’язаним до авто собакою.
Правоохоронці в соцмережі знайшли інформацію про те, що невідомий керував автомобілем Opel.
Опитавши автора посту, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 53-річний житель Новояворівська.
Джерело: Нацполіція
Фото: Depositphotos
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