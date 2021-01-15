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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Стріляв у кошеня: харків’янину загрожує півроку тюрьми за знущання над твариною

У Харкові житель одного із мікрорайонів вистрелив із пневматичної зброї в кошеня. Тварина травмована.

Власниця кота подала заяву до поліції.

Про цей факт написали й у соцмережі. Автор допису зауважив, що цей громадянин постійно вчиняє розправи над тваринами.

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Слідчі перевіряють факти, про які повідомила 36-річна потерпіла та написали в соцмережі.

За жорстоке поводження з тваринами чоловікові загрожує півроку тюрми.

На Львівщині чоловік прив’язав собаку до авто

У січні на Львівщині чоловік їхав із прив’язаним до авто собакою.

Правоохоронці в соцмережі знайшли інформацію про те, що невідомий керував автомобілем Opel.

Опитавши автора посту, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 53-річний житель Новояворівська.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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