У Харкові житель одного із мікрорайонів вистрелив із пневматичної зброї в кошеня. Тварина травмована.

Власниця кота подала заяву до поліції.

Про цей факт написали й у соцмережі. Автор допису зауважив, що цей громадянин постійно вчиняє розправи над тваринами.

Слідчі перевіряють факти, про які повідомила 36-річна потерпіла та написали в соцмережі.

За жорстоке поводження з тваринами чоловікові загрожує півроку тюрми.

На Львівщині чоловік прив’язав собаку до авто

У січні на Львівщині чоловік їхав із прив’язаним до авто собакою.

Правоохоронці в соцмережі знайшли інформацію про те, що невідомий керував автомобілем Opel.

Опитавши автора посту, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 53-річний житель Новояворівська.