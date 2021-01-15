У метро Києва людина впала на колію – рух потягів відновлено

У Київ на станції метро Палац спорту людина впала на колію. Рух потягів уже відновили.

Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену.

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Відомо, що рух потягів через падіння чоловіка довелося зупинити на 5-7 хвилин.

Пасажир впав на колію, коли там не було поїзду. Аби підняти чоловіка на перон, співробітники підземки знеструмили колії.

Наразі постраждалому надають допомогу медики швидкої.

Причину падіння мають з’ясувати правоохоронці.

Смерть зачепера в метро Києва

28 вересня у метро Києва загинув зачепер. Відразу між станціями метро Видубичі та Славутич було знято напругу і зупинено рух.

Потяги у підземці приблизно півгодини курсували від Сирця до Видубичів і від Славутича до Червоного хутора.