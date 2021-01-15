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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У метро Києва людина впала на колію – рух потягів відновлено

У Київ на станції метро Палац спорту людина впала на колію. Рух потягів уже відновили. 

Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену.

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Відомо, що рух потягів через падіння чоловіка довелося зупинити на 5-7 хвилин.

Пасажир впав на колію, коли там не було поїзду. Аби підняти чоловіка на перон, співробітники підземки знеструмили колії.

Наразі постраждалому надають допомогу медики швидкої.

Причину падіння мають з’ясувати правоохоронці.

У метро Києва людина впала на колію – рух потягів відновлено

Смерть зачепера в метро Києва

28 вересня у метро Києва загинув зачепер. Відразу між станціями метро Видубичі та Славутич було знято напругу і зупинено рух.

Потяги у підземці приблизно півгодини курсували від Сирця до Видубичів і від Славутича до Червоного хутора.

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