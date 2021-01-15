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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Втомився: у Києві трамвай зійшов із рейок

У Києві на вулиці Курнатовського зійшов із рейок трамвай №22.

На місці події зупинився рух трамваїв в обидва боки.

– Трамвай втомився і зійшов із рейок, – повідомив із місця події очевидець події.

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За попередньою інформацією, затримався рух трамваїв №8, 22, 28, 33К по вул. Курнатовського – вул. С. Стальського в напрямку бульвару Перова.

Трамвай протаранив авто

10 грудня через крижаний дощ, який випав у Києві, трамвай протаранив авто та перекрив проспект Перемоги.

Через це практично зупинилася також вулиця Саксаганського.

Джерело: KIEVMAP

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