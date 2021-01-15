У Києві на вулиці Курнатовського зійшов із рейок трамвай №22.
На місці події зупинився рух трамваїв в обидва боки.
– Трамвай втомився і зійшов із рейок, – повідомив із місця події очевидець події.
За попередньою інформацією, затримався рух трамваїв №8, 22, 28, 33К по вул. Курнатовського – вул. С. Стальського в напрямку бульвару Перова.
Трамвай протаранив авто
10 грудня через крижаний дощ, який випав у Києві, трамвай протаранив авто та перекрив проспект Перемоги.
Через це практично зупинилася також вулиця Саксаганського.
Джерело: KIEVMAP