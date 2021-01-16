PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Одещині знайшли повішеною 16-річну дівчину, яку розшукували напередодні

В Одеській області знайшли тіло 16-річної мешканки Ізмаїла, яку від учора розшукували як зниклу.

Дівчину знайшли повішеною на дереві.

Читайте
В Одесі 26-річний чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

– Поліцейські розслідують обставини загибелі неповнолітньої мешканки Ізмаїла. 16-річну дівчину було знайдено повішеною на дереві. Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі виявлено не було, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

Правоохоронці внесли відомості за цим фактом ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою Самогубство. Причини та обставини трагедії встановлюються.

Самогубство у Запоріжжі

У грудні в Запоріжжі 13-річний підліток вистрибнув з вікна своєї квартири на 10 поверсі.

Тіло хлопчика виявили під будинком. Поліція розслідує його загибель за статтею про вбивство з позначкою самогубство.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка