На Одещині знайшли повішеною 16-річну дівчину, яку розшукували напередодні

В Одеській області знайшли тіло 16-річної мешканки Ізмаїла, яку від учора розшукували як зниклу.

Дівчину знайшли повішеною на дереві.

– Поліцейські розслідують обставини загибелі неповнолітньої мешканки Ізмаїла. 16-річну дівчину було знайдено повішеною на дереві. Зовнішніх слідів насильницької смерті на її тілі виявлено не було, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

Правоохоронці внесли відомості за цим фактом ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою Самогубство. Причини та обставини трагедії встановлюються.

Самогубство у Запоріжжі

У грудні в Запоріжжі 13-річний підліток вистрибнув з вікна своєї квартири на 10 поверсі.

Тіло хлопчика виявили під будинком. Поліція розслідує його загибель за статтею про вбивство з позначкою самогубство.