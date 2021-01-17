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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

В одеському хостелі 19-річна дівчина наклала на себе руки

В одному з хостелів у центрі Одеси знайшли повішену 19-річну дівчину.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Інцидент стався в хостелі на вул. Успенській.

Дівчину знайшла прибиральниця зранку 17 січня. Вона наклала на себе руки у душовій кабінці.

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За даними слідства дівчина скоїла суїцид.

За даним фактом порушено провадження у ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою самогубство.

16 січня на Одещині сталася подібна ситуація. 16-річну мешканку Ізмаїлу знайшли повішеною на дереві. Правоохоронці внесли відомості за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою самогубство.

Джерело: УНІАН

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