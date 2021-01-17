На Київщині у полі застрелили 30-річного чоловіка

На Київщині у Вишгородському районі застрелили 30-річного киянина, якого майже дві доби розшукували як безвісти зниклого.
Про зникнення чоловіка повідомили його родичі. Він поїхав на своєму автомобілі у Вишгородський район.
Зловмисник призначив чоловіку зустріч, а коли потерпілий приїхав на визначене місце, він вистрілив в нього з обрізу, який завчасно приготував. Автівку та загиблого його власника виявили за селом Любимівка, у лісосмузі.
Як виявилось, правопорушник заборгував киянину велику суму грошей і боявся за погрози своїй родині.
– Я боявся його. Домовлявся, але ніяк не виходило домовитися. Зробив обріз, домовився про зустріч. Виїхали. Застрелив його в полі, там де вивозять сміття, між деревами, щоб не видно було, – сказав підозрюваний.
Правоохоронці затримали 27-річного жителя с. Любимівка. Він спочатку заперечував свою причетність, але надалі зізнався поліцейським. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.
У Дніпрі 44-річний чоловік застрелив з рушниці свою 37-річну наречену. Чоловік демонстрував свою мисливську рушницю приятелеві, направив її в бік своєї співмешканки із необережності, як він зазначає, здійснив постріл.
Нині чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.