На Київщині у полі застрелили 30-річного чоловіка

На Київщині у Вишгородському районі застрелили 30-річного киянина, якого майже дві доби розшукували як безвісти зниклого.

Про зникнення чоловіка повідомили його родичі. Він поїхав на своєму автомобілі у Вишгородський район.

Зловмисник призначив чоловіку зустріч, а коли потерпілий приїхав на визначене місце, він вистрілив в нього з обрізу, який завчасно приготував. Автівку та загиблого його власника виявили за селом Любимівка, у лісосмузі.

Як виявилось, правопорушник заборгував киянину велику суму грошей і боявся за погрози своїй родині.

– Я боявся його. Домовлявся, але ніяк не виходило домовитися. Зробив обріз, домовився про зустріч. Виїхали. Застрелив його в полі, там де вивозять сміття, між деревами, щоб не видно було, – сказав підозрюваний.











Застрелив у полі зі сміттям: на Київщині знайшли тіло зниклого 30-річного чоловіка / 3 фотографии

Правоохоронці затримали 27-річного жителя с. Любимівка. Він спочатку заперечував свою причетність, але надалі зізнався поліцейським. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

У Дніпрі 44-річний чоловік застрелив з рушниці свою 37-річну наречену. Чоловік демонстрував свою мисливську рушницю приятелеві, направив її в бік своєї співмешканки із необережності, як він зазначає, здійснив постріл.

Нині чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.