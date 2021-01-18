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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Через недопалок або опалення дровами: у Кривому Розі під час пожежі загинули двоє жінок

У Кривому Розі під час пожежі загинули двоє жінок – 81-річна пенсіонерка та її 60-річна донька.

Сусіди припускають, що вогонь міг спалахнути через паління цигарок молодшою загиблою. А врятуватися їй начебто могло завадити те, що вона була незрячою.

А от рятувальники не впевнені, що причиною займання стала цигарка. Вони більше схиляються до версії обігріву помешкання дровами.

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У службі з надзвичайних ситуацій Кривого Рогу повідомили, що одне тіло було повністю обгоріле.

А ще одна жінка загинула орієнтовно через отруєння продуктами горіння. Тіла загиблих направили для проведення експертизи.

Вогонь знищив домашнє майно на загальній площі 10 кв. м.

Пожежа в Одесі

17 січня в Одесі загорівся готель. За інформацією рятувальників, загинуло дві людини. Боротьба з вогнем тривала майже чотири години.

Триповерхова будівля вигоріла майже вщент. До однієї із лікарень міста з отруєнням чадним газом та опіками госпіталізували п’ятьох осіб.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: ДСНС

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