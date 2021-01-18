Уламки авто розлетілися на кілька десятків метрів: під Києвом сталася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП. Легковий автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel.

В результаті аварії одна людина загинула, двоє були госпіталізовані в реанімацію в критичному стані без свідомості.

Очевидці повідомляють, що Opel наблизився до супермаркету на перехресті, повернув наліво перед Acura. В результаті чого автомобілі зіткнулися. Через удар уламки машини розлетілися на кілька десятків метрів.

ДТП у Києві

13 січня у Києві на Харківському шосе сталася ДТП з постраждалими.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Під час проходження тесту у водія Ford Edge було зафіксовано 2.47 проміле.