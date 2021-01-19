Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента

Офіс генпрокурора затримав чоловіка, який пропонував працевлаштування до Офісу президента за грошову винагороду.
За даними слідства, громадянин України пропонував свою допомогу у влаштування на роботу за хабар у розмірі від $100 тис. до $300 тис. залежно від бажаної посади.
– Чоловік шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами потерпілого, запевнивши його, що може допомогти працевлаштуватися до Офісу президента України. Під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги коштуватимуть від $100 до $300 тис. Пізніше шахрай оцінив обрану посаду у $200 тис., – повідомили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці затримали зловмисника під час передання першої частини коштів сумою $100 тис.
За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Хабарництво
У Запоріжжі судитимуть депутата міської ради за вимагання та одержання $13 тис. хабара.
Депутат, який, до того ж, є заступником голови профільної постійної комісії міськради, за $12 тис. пообіцяв виділити земельну ділянку.