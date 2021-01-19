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Оксана Доротюк |

$200 тис. за посаду: затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента

Офіс генпрокурора затримав чоловіка, який пропонував працевлаштування до Офісу президента за грошову винагороду.

За даними слідства, громадянин України пропонував свою допомогу у влаштування на роботу за хабар у розмірі від $100 тис. до $300 тис. залежно від бажаної посади.

 – Чоловік шляхом обману намагався заволодіти грошовими коштами потерпілого, запевнивши його, що може допомогти працевлаштуватися до Офісу президента України. Під час першої зустрічі він повідомив, що його послуги коштуватимуть від $100 до $300 тис. Пізніше шахрай оцінив обрану посаду у $200 тис., – повідомили в Офісі генпрокурора.

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Правоохоронці затримали зловмисника під час передання першої частини коштів сумою $100 тис.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
  • Затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента
$200 тис. за посаду: затримали чоловіка, який пропонував “працевлаштування” в Офісі президента / 6 фотографий

Хабарництво

У Запоріжжі судитимуть депутата міської ради за вимагання та одержання $13 тис. хабара.

Депутат, який, до того ж, є заступником голови профільної постійної комісії міськради, за $12 тис. пообіцяв виділити земельну ділянку.

Джерело: Офіс генпрокурора

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