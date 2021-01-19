Поки діти спали: у Львові чоловік розправився над багатодітною дружиною

У Львові молоде подружжя на тлі побутового конфлікту влаштувало криваву бійку, після якої чоловік задушив свою дружину. Вона була матір’ю трьох маленьких дітей.

Подробиці розправи над багатодітною дружиною розповіли сусіди подружжя.

31-річний Дмитро та на рік молодша Мирослава зняли квартиру ще влітку. Усі мешканці помічали, як дбайливо пара ставиться до маленьких дітей – двох доньок п’яти та двох років, а також шестимісячного сина.

Чоловік щодня забирав старшу доньку із садочку, а вдома стараннями дружини завжди було прибрано і затишно. Ніхто не сумнівався – це було справжнє кохання.

Того рокового ранку сусідка почула жахливий шум. Поліцію ж викликав сам чоловік – слідчим він одразу заявив, що дружина пробила йому живіт ножем.

Зі злості він накинувся на свою кохану і задушив її.

– Видно, перевтома далася взнаки. Троє дітей за п’ять років народити, вони ж ще такі маленькі. І без допомоги батьків. То треба особливий підхід до такої жінки. Він його не знайшов, – поділилася близька подруга подружжя Надія.

Жінка переконує – Мирослава не була конфліктною людиною. Також вона переконана, що діти не бачили жорстокої бійки між подружжям, бо ще спали.

Тим часом вже відома доля дітей колишнього “ідеального” подружжя. Усіх трьох на Тернопільщину заберуть дідусь та бабуся.

Рідну матір дітки більше ніколи не побачить, а от татко може повернутися до них років за 15.