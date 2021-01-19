Звалив вину на корову: на Полтавщині військовий до смерті забив 81-річну матір

У Полтавській області чоловік вбив 81-річну матір. Понівечене тіло жінки знайшли у сараї, а син заявив про нещасний випадок – нібито корова забила її до смерті.

Однак у версію 58-річного Михайла не повірив ніхто – мешканці села знали про непрості стосунки матері та сина. Односільчани розповідають, що він військовий і має звання полковника, однак кілька років тому зв’язався з небезпечними людьми та втратив все, що мав.

У поліції з’ясували, що зранку чоловік прийшов на подвір’я матері. Однак Раїса Гордіївна замкнулася в хаті та не впускала сина. Тоді він розбив вікно, пробрався до будинку і почав лупцювати бідолашну. Бив дерев’яним держаком, металевою трубою та лижною палицею.

Після цього він відніс тіло у сарай і пішов спати, а зранку побіг до сусідів з версією про нещасний випадок.

На Черкащині батько вбив 4-місячну дитину

У Черкаській області 28-річний чоловік до смерті забив сина. Після вередувань немовляти батько почав бити його об бильце ліжка, поки той не перестав дихати.

Детальніше про вбивство 4-місячного хлопчика читайте на Фактах ICTV.