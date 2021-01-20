PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

ДТП на Яворівському полігоні: постраждали 13 військових

У Львівській області на Яворівському полігоні сталася ДТП. Вісім військовослужбовців було госпіталізовано, 13 військових постраждали. 

За даними Львівської обласної державної адміністрації, аварія сталася вдень 19 січня близько 12.00.

– Військовий вантажний автомобіль марки КрАЗ-5233 під керуванням військовослужбовця за контрактом при переміщенні з планових занять в селі Старичі на спуску дороги біля навчально-тренувального комплексу не впорався з керуванням, виїхав у кювет і перекинувся на бік, – повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівській ОДА.

В результаті аварії травми отримали 13 військовослужбовців, 8 з них госпіталізовані. Всього в автомобілі на момент аварії знаходився 31 військовослужбовець.

Наразі встановлюються усі обставини ДТП.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка