ДТП на Яворівському полігоні: постраждали 13 військових

У Львівській області на Яворівському полігоні сталася ДТП. Вісім військовослужбовців було госпіталізовано, 13 військових постраждали.

За даними Львівської обласної державної адміністрації, аварія сталася вдень 19 січня близько 12.00.

– Військовий вантажний автомобіль марки КрАЗ-5233 під керуванням військовослужбовця за контрактом при переміщенні з планових занять в селі Старичі на спуску дороги біля навчально-тренувального комплексу не впорався з керуванням, виїхав у кювет і перекинувся на бік, – повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівській ОДА.

В результаті аварії травми отримали 13 військовослужбовців, 8 з них госпіталізовані. Всього в автомобілі на момент аварії знаходився 31 військовослужбовець.

Наразі встановлюються усі обставини ДТП.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА