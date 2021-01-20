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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Ходив вулицею з людською головою в руках: в Одесі затримали вбивцю

20 лютого в Одесі затримали чоловіка, який ходив вулицею і тримав у руках людську голову. Інцидент трапився на проспекті Небесної Сотні.

Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, дані якої наразі з’ясовують. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову.

Співробітники Нацполіції проводять розслідування.

  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
Ходив вулицею з людською головою в руках: в Одесі затримали вбивцю / 3 фотографии
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У Черкаській області чоловік до смерті забив 4-місячного сина. Хлопчик вередував вночі, а вранці не хотів їсти. Після цього батько почав бити його головою об ліжко, поки той не перестав дихати.

Трагедія трапилася на очах у 21-річної матері. Детальніше про вбивство 4-місячного хлопчика читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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