20 лютого в Одесі затримали чоловіка, який ходив вулицею і тримав у руках людську голову. Інцидент трапився на проспекті Небесної Сотні.

Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, дані якої наразі з’ясовують. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову.

Співробітники Нацполіції проводять розслідування.











Ходив вулицею з людською головою в руках: в Одесі затримали вбивцю / 3 фотографии

Вбивство немовляти на Черкащині

У Черкаській області чоловік до смерті забив 4-місячного сина. Хлопчик вередував вночі, а вранці не хотів їсти. Після цього батько почав бити його головою об ліжко, поки той не перестав дихати.

Трагедія трапилася на очах у 21-річної матері. Детальніше про вбивство 4-місячного хлопчика читайте на Фактах ICTV.