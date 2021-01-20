Майже роздягнений і лише в одному черевику: у Києві на Борщагівці знайшли тіло іноземця

У Києві на Борщагівці на дитячому майданчику у закинутому фургоні знайшли неживого чоловіка.

Він був майже без одягу і лише в одному черевику, коли на вулиці тримався неймовірний холод. Мешканці припустили, що він просто замерез.

Загиблим виявився громадян Індії, який два роки працював тут двірником. Звідки з’явився іноземець, ніхто точно не знає. Але чоловік трохи знав російську і розповідав, що його обікрали, тому він став жебраком.

Найбільше ним опікувалася одна з мешканок двору. Пенсіонерка знайшла чоловіка біля смітника, підлікувала його, а потім домовилася із комунальниками, аби вони дозволили безпритульному жити у підвалі будинку.

За те, що надали прихисток, він допомагав прибирати територію, але комунальники лупцювали іноземця. Якось пенсіонерка спустилася до підвалу і побачила там його непритомним.

Швидка забрала чоловіка, але з лікарні він зник. Наступного дня його знайшли мертвим. Пенсіонерка тепер звинувачує у його загибелі байдужих комунальників. Мовляв, вони забрали ключі від підвалу, де жив чоловік, і тому він не мав куди повернутися.

Місцеві говорять, що чоловік не офіційно, але допомагав комунальникам. Натомість у конторі від робітника-іноземця відхрещуються.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження, а консул Індії пообіцяв, що тіло чоловіка відправлять до Індії.

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