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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Напівоголений труп у лісі: на Полтавщині чоловік до смерті забив однокласника

У селі Марківка на Полтавщині місцевий житель знайшов у лісі напівоголений труп людини, який лежав там понад три тижні. Вбитим виявився 48-річний мешканець сусіднього населеного пункту.

Віталій вирушив у гості до однокласника, однак додому так і не повернувся. Спочатку зустріч проходила добре – чоловіки випивали, а господар будинку Олександр був навіть не проти, щоб гість залишився на ночівлю.

Однак згодом під дією алкоголю він став агресивним, у результаті чого забив однокласника до смерті. Потім поклав тіло у багажник автомобіля і відвіз до лісу. Речі жертви він спалив.

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Фото: Depositphotos

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