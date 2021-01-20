У Києві 38-річного працівника придавило навантажувачем на роботі. Через отримані травми чоловік помер на місці.

Трагедія сталася 14 лютого 2020 року за адресою Набережно-Лугова під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на території одного з заводів України.

До виконання робіт постраждалого залучив директор приватного підприємства. Заробітчанин вийшов із навантажувача та став під каретою підіймального механізму з вилковим захватом, яка несподівано почала рухатися вниз.

Керівникові фірми, який відповідно посадових обов’язків несе безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомили про підозру за статтею 272 Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою КК України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Слідство триває.

У Дніпрі чоловіка придавило бетонною плитою

У Дніпрі на чоловіка впала бетонна плита. Шість надзвичайників витягли з-під завалів постраждалого за допомогою гідравлічного інструменту.

Згодом з’ясували, що чоловік помер на місці події. Він отримав черепно-мозкову травму та пошкодив шию.