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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві робітника придавило навантажувачем: директору заводу повідомили про підозру

У Києві 38-річного працівника придавило навантажувачем на роботі. Через отримані травми чоловік помер на місці.

Трагедія сталася 14 лютого 2020 року за адресою Набережно-Лугова під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на території одного з заводів України.

До виконання робіт постраждалого залучив директор приватного підприємства. Заробітчанин вийшов із навантажувача та став під каретою підіймального механізму з вилковим захватом, яка несподівано почала рухатися вниз.

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Керівникові фірми, який відповідно посадових обов’язків несе безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці, повідомили про підозру за статтею 272 Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою КК України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Слідство триває.

У Дніпрі чоловіка придавило бетонною плитою

У Дніпрі на чоловіка впала бетонна плита. Шість надзвичайників витягли з-під завалів постраждалого за допомогою гідравлічного інструменту.

Згодом з’ясували, що чоловік помер на місці події. Він отримав черепно-мозкову травму та пошкодив шию.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Pixabay

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