В Одесі перевіряють 186 дитсадків на наявність вибухівки

В Одесі правоохоронці перевіряють 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів на наявність вибухівки.
Відомо, що в поліцію на електронну адресу надійшло повідомлення про замінування.
– Для перевірки інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники, – заявили в поліції.
Мінування дитсадків в Одесі
15 січня також на електронну адресу поліції Одеси надійшло анонімне повідомлення про те, що у 185 дитячих садках міста нібито повинен відбутися вибухи.
За результатами перевірки вибухівки у дитсадах не виявили.