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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одесі перевіряють 186 дитсадків на наявність вибухівки

В Одесі правоохоронці перевіряють 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів на наявність вибухівки.

Відомо, що в поліцію на електронну адресу надійшло повідомлення про замінування.

– Для перевірки інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники, – заявили в поліції.

Мінування дитсадків в Одесі

15 січня також на електронну адресу поліції Одеси надійшло анонімне повідомлення про те, що у 185 дитячих садках міста нібито повинен відбутися вибухи.

За результатами перевірки вибухівки у дитсадах не виявили.

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