Внаслідок вибуху, який пролунав у центрі Мадриду (Іспанія) постраждали щонайменше шестеро людей.

Таку інформацію повідомляє телеканал La Sexta з посиланням на власні джерела. За словами очевидців, на місці працюють пожежні, поліція і екстрені служби.

Відомо, що стан одного з постраждалих важкий. Також телеканал повідомив про щонайменше чотирьох загиблих.

Водночас іспанське інформагентство EFE повідомило, що через вибух у Мадриді загинули троє людей.

Вибух у Мадриді пролунав 20 січня. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною міг стати витік газу. Через потужний вибух зруйновано чотири верхні поверхи багатоповерхової будівлі на вулиці Толедо, 98 у районі Ла Латіна.

Мешканців закликають уникати цей район, оскільки на місці працюють аварійні служби.

Джерело: La Sexta

Фото: Leire Ariz Sarasketa