Задушила ременем: на Дніпропетровщині матір вбила 4-місячного сина через плач

У Дніпропетровській області 23-річна жінка задушила 4-місячного сина. За словами затриманої, малюк голосно плакав.

Трагедія сталася 16 січня 2021 року. Лікар швидкої медичної допомоги Солонянської лікарні повідомив у Нацполіцію про те, що у селищі Аполлонівка померла дитина.

За висновком судово-медичної експертизи смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії.

За даними Нацполіції, до смерті малюка причетна його власна матір. Ймовірно, жінка задушила хлопчика ременем.

19 грудня 2021 грудня матері дитини повідомили про підозру за статтею 115 Умисне вбивство КК України. Слідство триває.

Батько до смерті забив 4-місячного сина

У Черкаській області чоловік забив до смерті свого 4-місячного сина після сварки з дружиною. Малюк не давав чоловікові заснути вночі своїм плачем.

Батько побив хлопчика головою об бильце ліжка, допоки той не перестав дихати. Це все бачила 21-річна матір дитини.